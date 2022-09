Alberto Fernández dijo que no tiene posición tomada sobre las PASO, un debate que, admite, está en el Frente de Todos. “Estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones”, aseguró el presidente durante una conferencia en Houston ante medios argentinos que cubren la gira que comenzó el lunes y tuvo como última escala esta ciudad tejana en la que mantuvo una reunión con empresarios petroleros.

“La verdad es que es un debate abierto. Pero no quiero opinar de eso, porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político”, aseguró ante ElDiarioAr el jefe de Estado y dio su argumento. “Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil”.

Fernández respondió a una consulta sobre el comentario que hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien admitió que había un debate abierto sobre qué hacer con las PASO. Hay un sector del FdT que promueve la eliminación o la reforma del sistema electoral. Otros, quizá para no acelerar el debate, sostienen que no hubo todavía una posición clara. Fernández dio su posición: “Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver como evoluciona”. Aseguró que tiene “otras prioridades hoy en día”. En la misma línea, agregó que no “está en su cabeza analizar el tema de reelecciones”, un expediente que él mismo puso sobre la mesa en su momento cuando aceptó que pensaba en un segundo mandato.

Antes de su regreso, Fernández aceptó entrar en los temas de la agenda nacional pero, en lo concreto, no aportó definiciones. Lo más novedoso fue, en todo caso, que dijo no tener posición tomada respecto a la posibilidad de eliminar o no las primarias. En la comitiva, dijeron luego que hay una cuestión que no está resulta y es si la iniciativa tiene, o no, posibilidad de avanzar en el Congreso.