Alberto Fernández, tras hablar con Macri: "Compartimos la preocupación por los argentinos"

"Tuvimos una buena charla con el Presidente. Me planteó su preocupación por la situación. Yo le manifesté mi visión, pero le aclaré que solo soy un candidato electo. Todos queremos preservar la institucionalidad y garantizar la tranquilidad. Macri y nosotros representamos miradas diferentes del país. No es fácil avalar sus políticas", expresó Fernández.

"Todos queremos que la economía se estabilice. Es parte de la lógica política estar debatiendo qué país queremos. Nosotros no vamos a desconocer las deudas que el país contrajo. No hace falta vernos sino tener el diálogo abierto. Las nuevas medidas promueven el consumo, eso no está mal, pero el contexto en el que las tomó puede ser riesgoso, pero quiero que le salga bien por el bien de la Argentina", continuó el candidato del Frente de Todos.

"El dólar explotó tras el resultado electoral porque no valía lo que valía el viernes", consideró Fernández sobre la volatilidad de los mercados. "Al Presidente también le preocupa la transición. La solución está en sus manos, no en las mías, ni siquiera soy presidente electo. Si mirara hacia atrás, encontraría más diferencias, prefiero mirar para adelante", aclaró.

"Les pido a quienes dijeron que nosotros éramos Venezuela, que ahora se desdigan, porque ellos fueron los que generaron todo esto", lanzó el exjefe de Gabinete kirchnerista. Luego confesó que, por un lado, le dio consejos económicos al Presidente, y, por otro lado, que ya comenzó a diagramar su posible Gabinete en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

Por otra parte, Fernández reveló que otro de los candidatos, Roberto Lavagna, de Consenso Federal, lo llamó el domingo por la noche, pero desde entonces no volvieron a conversar.

Más temprano, el propio Presidente informó en Twitter: "Recién tuvimos una buena conversación telefónica con Alberto. Se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía".