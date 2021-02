Alberto Fernández lanzó el Consejo Económico y Social

Fernández anunció la creación del Consejo Económico y Social en el CCK, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de políticas de Estado a largo plazo.

"Como dice el papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos. Si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que debe ser repensado, a la luz de la experiencia que la pandemia nos ha marcado", sostuvo el mandatario.

El Presidente reflexionó que "estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta y desigual desde lo social".

"Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", se preguntó el mandatario.

Si seguimos haciendo lo mismo, solo obtendremos los mismos resultados

"No es posible pensar una economía sin ética, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso, y lo primero que tiene es poner en valor al hombre y a la mujer en una sociedad", subrayó.

En cuanto a los designados integrantes del Consejo Económico y Social, el mandatario dijo que fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y enfatizó que "no es una mesa para ver que interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", añadió.

Los detalles