"Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas. Somos un país soberano", afirmó el Presidente en el ciclo de videoconferencias organizado por The Financial Times.

Allí, aseguró además que "Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina", pero " no tenemos preferencia por China o Estados Unidos" porque, dijo, "no creo en el mundo bipolar".

"China nos ha apoyado mucho en los últimos años con obras públicas, si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china. No creo en el mundo bipolar. El hemisferio sur padeció la guerra fría y no quiero otro mundo bipolar", afirmó el Jefe de Estado.