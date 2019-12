Alberto Fernández le pidió al campo que "no se inquiete por la suba de las retenciones"

"Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también. Acá no estamos resolviendo las retenciones, estamos ordenando lo que Macri hizo, pero dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos poniendo más retenciones, no estamos haciendo nada de eso", expresó en diálogo con radio Mitre.

El Presidente pidió a los sectores que reaccionaron contra la medida que "no se inquieten". "No estamos fijando nuevas retenciones, cualquier cosa en ese sentido si es que se hace será objeto de discusión en la mesa de acuerdos", agregó Fernández.

El flamante Presidente sostuvo que la gestión de Cambiemos había impuesto "una limitación con una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento que el dólar valía medio de la mitad de lo que vale hoy" y que debió ser actualizada por la situación fiscal que atraviesa el país.

La medida fijó que las retenciones a la soja aumentarán del 24,5 al 30% y las de otros granos, como el maíz y el trigo, subirán del 6,5 al 12%, tal como lo dispuso el Gobierno en un decreto que también incluyó modificaciones en los gravámenes de cientos de productos agroindustriales, entre los cuales están la leche y la carne, que pasarán del 4,5 al 9%.

La medida generó reacciones adversas de sectores del campo que convocaron a movilizarse el miércoles 18 contra la medida y a una reunión el lunes de la Mesa de Enlace.

"Cuando leo que el asunto del campo, o escucho algunas versiones de dirigentes, de gente que llama a tomar rutas, a levantarse 'contra el gobierno marxista', les pido que retomemos la serenidad", señaló Fernández.

El mandatario insistió en que "lo único que se ha hecho es ordenar el tema retenciones manteniendo lo que Macri dispuso".

Las distintas entidades rurales reaccionaron de manera negativa, hubo quejas por el aumento a las retenciones y se esperan protestas contra la nueva norma, publicada en el Boletín Oficial.

"Estoy tomando una decisión absolutamente imperiosa por la situación fiscal en la que vivimos", remarcó el jefe de Estado.

Además, Fernández defendió otra medida que inquietó a los industriales, como la doble indemnización para los despidos sin causa justificada de empleados.

"Lo que planteé para llamar a la mesa de acuerdos es que la parte más débil sea protegida, que es la parte que trabaja. Lo que pedí es que paremos los despidos. La ley de doble indemnización no prohíbe despedir, lo que dice es que si querés despedirlo vas a tener que pagar la doble indemnización y se lo expliqué a Miguel Acevedo para poner un primer arranque en la mesa de acuerdo", señaló.

Explicó que la medida es "transitoria" para que se den inicio a las conversaciones convocadas con la Unión Industrial Argentina, el campo y los gremios para apurar un pacto social.

"La mesa de acuerdos, que espero que se convierta en el Consejo Económico Social, está convocada para esta semana, precisamente para empezar a hablar de todo", sentenció el presidente Fernández.