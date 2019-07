Alberto Fernández llega a Brasil y planea visitar a Lula da Silva en la cárcel

Los días jueves, el ex jefe de Estado tiene derecho a recibir la visita de dos personas que no sean ni familiares ni miembros de su equipo de defensa. Esos encuentros suelen durar una hora. Lula fue condenado el año pasado a prisión por el caso del "Triplex de Guarujá". Se trataba de un departamento ubicado en el balneario paulista que, según la sentencia del ex juez y actual ministro de Justicia brasileño Sergio Moro, habría sido adquirido a la constructora OAS por coima.