Fernández consideró que "todavía hay tareas pendientes de aquello que comenzamos con Néstor (Kirchner), que continuó Cristina (Fernández) y que hoy me toca continuar a mí. En el medio hubo cuatro años (de Macri) donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración argentina".

Por otra parte, insistió en que no cree en la "meritocracia" y sostuvo que "si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza".

"Ayer los diarios titulaban 'Alberto piensa que el mérito no sirve para progresar'. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir", reflexionó.

El programa contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales, informó el Gobierno.