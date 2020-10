Alberto Fernández: "Macri, la cuarentena sirvió para ordenar el desastre que dejaste"

En declaraciones a C5N, el mandatario se refirió a la nueva marcha en contra de su gestión del pasado 12 de octubre y apuntó contra “un sector de la política argentina” a la que “exacerbar el odio les sirve”. “Hacen todo lo posible para que se profundice la grieta, dividen a la Argentina en dos bandos”, cargó contra el ala más radicalizada de Juntos por el Cambio. “Ahí es donde la Argentina pierde”, remarcó.

"Pareciera ser que cuando uno les dice a los ciudadanos que se cuiden, dicen que ese discurso busca callar a la ciudadanía o coartar las libertades", reflexionó Alberto Fernández tras una nueva manifestación en contra de su gestión (Nicolás Stulberg)

“Entiendo que no todos pensemos igual en democracia, incluso es muy bueno que no exista un discurso único, que haya reflexiones distintas, pero lo que uno ve es otra cosa: algo que exacerba las diferencias, adjetivar al opositor, descalificar al que piensa distinto; por momentos hay demandas absurdas donde todo se mezcla. Pareciera ser que cuando uno les dice a los ciudadanos que se cuiden, dicen que ese discurso busca callar a la ciudadanía o coartar las libertades. Es francamente ridículo", reflexionó sobre la marcha opositora.

El Presidente insistió en lo contraproducente que la convocatoria a manifestaciones resulta para la situación epidemiológica que atraviesa el país. Y señaló a la oposición por promoverlas. “La escuché a Patricia Bullrich convocar a la marcha de ayer y la vimos disfrutar de la manifestación; es difícil entender porque esas marchas además convocan al contagio de la gente en un momento en que la Argentina pasa una situación muy difícil”, agregó.

Por otra parte, Alberto Fernández se refirió a las críticas que realizó Mauricio Macri al manejo de la pandemia, con la cuarentena como principal estrategia. El jefe de Estado le contestó directamente a su antecesor y lo responsabilizó por la herencia recibida en materia sanitaria: “Para que recuerdes Macri, la cuarentena nos permitió poner en pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. La cuarentena nos permitió poner en marcha una serie de hospitales construidos en 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron”.

"Macri, la cuarentena sirvió para que la Argentina se pusiera en orden después del desastre que dejaste", respondió Alberto Fernández al ex presidente

“Tuvimos que poner en marcha mas de 60 hospitales, multiplicamos por 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en el país porque vos no lo hiciste”, agregó. Y continúo señalando al ex presidente: “Te cuento Macri, la cuarentena sirvió para que la Argentina se pusiera en orden después del desastre que dejaste. Me impacta realmente escucharlo hablar con tanta impunidad”.

El lunes, en su reaparición mediática, Macri negó haberle hecho un comentario polémico a Alberto Fernández en el inicio de la pandemia. Según había revelado el jefe de Estado en su momento, Macri le había recomendado no cerrar la economía y “que se mueran los que tengan que morir”. Pese a que el referente opositor volvió a negarlo, Fernández redobló la apuesta: “Yo no he mentido, lo que dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo”.

Consultado sobre la frustración en la vida cotidiana de gran parte de la sociedad y la inquietud ante medidas insuficientes del Gobierno, respondió: “Los entiendo, pero el mayor problema que estamos viviendo lo generó la oposición que se muestra monolítica e inquieta. Si no hubiéramos tenido que reconstruir hospitales, camas, comprar respiradores, sacar de urgencia un ATP para sostener el empleo, el IFE para auxiliar a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, la tarjeta ALIMENTAR porque dejaron el 36% de pobreza, sin todo eso la vida de los argentinos sería un poco menos difícil de lo que es hoy”.

“Cuando uno mira los resultados del trabajo formal, la caída es del 2,5%, la misma que tuvo en promedio toda Europa. Hicimos las cosas bien, preservamos el trabajo.Salvamos infinidad de empresas y puestos de trabajo”, expresó sobre las consecuencias económicas por la cuarentena.

“Logramos el objetivo de que ningún argentino se quede sin atención sanitaria en la pandemia, vamos a entrar en una nueva etapa: ver cuándo la vacuna estará a nuestra disposición. La vacuna es la solución, le pondrá fin a la pandemia”, concluyó.