"Deseo dirigirme a cada argentino que habita esta Patria, mi Patria. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. Quisiera que mis palabras expresen de modo más fiel posible el eco de voces desde la esperanza que millones de compatriotas se han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social", sostuvo Fernández en el inicio de su discurso.

El flamante mandatario resaltó que ese nuevo contrato social debe ser "fraterno y solidario".

"Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario, porque en esa emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones, para poner a la Argentina de pie", subrayó.

Fernández resaltó que para poner "a la Argentina de pie" hay que "recuperar una serie de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos" y que "es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy tenemos, y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobretodo de humanidad".

Los anuncios

En medio de definiciones políticas, Alberto Fernández dejó algunos adelantos de lo que serán sus primeras medidas como Presidente. Y el primer tema que mencionó es el de la pobreza.

"Sin pan la vida sólo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro Gobierno será un plan contra el hambre. El plan integral argentina contra el hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que se sumaron a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. No sería sincero ante ustedes si no compartiera otra convicción", sostuvo.

También, mencionó la necesidad de recuperar las economías familiares y las Pymes, así como también las fábricas. Para lo que anunció la implementación de "créditos no bancarios que brinden préstamos a tasas bajas".

Además, resaltó que “la cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales”. “Pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo. Hoy el desempleo afecta a un 30% de los jóvenes. Y aún en tasas más altas a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y la economía popular y la agricultura familiar", subrayó.

"Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos, el muro del hambre, que deja millones de hombres y mujeres a fuera de la mesa que nos es común. y finalmente el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideas distintas son las que nos dividen en este tiempo histórico", siguió Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.

"Superar los muros emocionales significan que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra opinión, ni en su opinión ni en sus ideas ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y al a grieta significa a postar a que esas heridas sigan sangrando. Apostar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo", continuó.

Y agregó: "Lo expreso desde el alma. Tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro, Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí".

Sus frases más contundentes

"Tenemos una democracia con cuentas pendientes. En democracia, sin Justicia independiente, no hay democracia".

"Estaremos enviando al parlamento las bases legislativas para un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente parea diseñar políticas de Estado para las próximas décadas"

"Han crecido en la región movimientos autoritarios, han habido golpes de Estado y al mismo tiempo crecen reclamos ciudadanos contra el neoliberalismo. Argentina levantará alto sus principios de paz, democracia y plena vigencia de los derechos humanos".

SOBRE LA RELACIÓN CON BRASIL

"En Brasil y con Brasil tenemos para construir una agenda ambiciosa y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros pueblos y que va más allá de algunas diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura"

EMERGENCIA SANITARIA

"Vamos a declarar la emergencia sanitaria. Los argentinos van a tener derecho a una atención de calidad".

"Nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en los recursos destinados a la obra pública"

"Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan, no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece, Sin pan no hay democracia ni libertad".

"Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que se ha llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas. Esa serie de decisiones económicas fueron determinantes para que el pueblo argentino en su mayoría las descalificara en las últimas elecciones".

LA DEUDA

"La nación está endeudada como un manto de inestabilidad que desecha cualquier capacidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados internacionales. Tenemos que sortear ese escenario y para poner a Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no implementado por alguien de afuera con remanidas recetas que han fracasado".

"NUNCA MÁS"

Sobre la Justicia, Alberto dijo: "Sin Justicia independiente no hay república ni democracia. Hemos visto el deterioro en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores y linchamientos mediáticos".

MINISTERIOS

El presidente confirmó que restituirá el Ministerio de Salud, basado en "la calidad, el acceso y el talento humano"."Arbitraremos las medidas pertinentes para que nuestros hijos sean vacunados en tiempo y forma, y para que los remedios lleguen a los abuelos de menos ingresos", subrayó al hablar ante la asamblea. Además recordó que Ambiente y Desarrollo Sostenible también tendrá ese rango.

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

"En estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. ' Ni una menos' debe ser una bandera de toda la sociedad".

ALUSIÓN AL PAPA Y AL MEDIO AMBIENTE

Fernández dijo que su decisión de jerarquizar el área ambiental estuvo "inspirada en nuestro papa Francisco", a la vez que reafirmó la aplicación del Acuerdo de París, "promoviendo el desarrollo integral y sostenible", porque "los desprotegidos son los que más sufren los efectos del cambio climático".