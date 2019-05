El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex presidente Cristina Kirchner se mostraron por primera vez juntos como fórmula presidencial en un acto en el distrito bonaerense de Merlo, donde arengaron a la militancia a "buscar y convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron". A una semana del anuncio del binomio electoral, ambos dirigentes participaron de un acto encabezado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para la presentación del "Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner".

"Tengo una ventaja sobre todos ustedes, cuando tuvimos que enfrentar estos problemas, en el despacho de al lado tenía a un tipo que tenía claro lo que había que hacer. De Néstor Kirchner aprendí cómo hacerlo", agregó Fernández.

El precandidato a presidente además resaltó: "A los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano y sacarlos. Para ellos hacemos política. Que en el siglo XXI tengamos que soportar que el 40% de los argentinos estén soportando pobreza y miseria no lo vamos a permitir. Seguro que es difícil resolverlo, pero lo vamos a hacer entre todos, con todos, solidariamente ayudándonos para sacar del pozo a esos argentinos".

Por otro lado, Fernández aseguró que tiene "una ventaja sobre todos ustedes: cuando tuvimos que enfrentar esos problemas, en el despacho de al lado tenía a un tipo que tenía claro lo que había que hacer. De Néstor Kirchner aprendí cómo hacerlo. Los que están acá son argentinos que están convencidos de que somos una puerta de salida, pero les pido que vayan a convencer a otros argentinos, a los que creyeron y los defraudaron. El tiempo que viene es el de todos, vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina de la situación en la que la han puesto".

"En aquel país el 25% de los argentinos buscaba trabajo, es algo parecido a lo que está pasando hoy. Nosotros no podemos pensar ni estar tranquilos sabiendo que el que tiene un trabajo se levanta con el miedo de perderlo, y el que lo perdió deambula buscando. Cómo podemos estar en paz soportando semejante cosa. Con Néstor lo hicimos, y el país estaba endeudado como está ahora, y pudimos sacar de la deuda a la Argentina sin hacerle padecer a ningún argentino el costo de salir de esa deuda", cerró el ex Jefe de Gabinete.

Antes de que hablara Fernández, la que tomó el micrófono fue Cristina Kirchner, quien luego de un repaso por la jornada del Bicentenario de Mayo de 2010, resaltó: "Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Entre todos tenemos que exigir que distintos dirigentes, espacios, no solamente políticos o partidiarios, sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros, podamos celebrar un reencuentro, y también, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad".

"Se trata de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos sin distinciones en ese Bicentenario. Siento que lo podemos y tenemos que hacer, me siento obligada a tener que hacerlo. Por eso las decisiones. Siempre responden a convicciones profundas, uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado el éxito, pero sin lugar a dudas, las decisiones basadas en las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza del espíritu, del corazón y del creer", destacó.

Por último, la ex Presidente aseguró: "Cuánta gente piensa que lo que tiene es producto de su esfuerzo, pero cuánta gente se sigue levantando a la misma hora que se levantaba antes, yendo al mismo trabajo. ¿Cómo vive ahora y cómo vive antes? Éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo".