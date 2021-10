Alberto Fernández recibió al trapero L-Gante en la Quinta de Olivos

“Estuve viendo algo suyo en la tele hace unos días. Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo”, le dice el trapero a Fernández en un fragmento de la charla que tuvieron y que fue compartido por el Gobierno.

Tres semanas atrás, durante una entrevista, el trapero había declarado que tenía intenciones de reunirse con el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no nos juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”, adelantó sobre el encuentro que se terminó por concretar este fin de semana.

Cuando le preguntaron qué le pediría él a la dirigencia política, el cantante se explayó: “Estaría bueno un poco de seguridad, sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”.

¿Y al Congreso qué le pedirías?, le preguntaron a L-Gante. “Por mi parte, además de todo lo que habría para decir, te cuento algo. Hace una hora atrás estaba analizando comentarios en las redes sociales. Los comentarios malos eran de gente adulta hablando del porro y abrí debate: ‘Che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ Y ahí los dejé debatiendo”, contó.

En ese sentido, anticipó que le plantearía al Presidente la legalización de la marihuana. “Si me junto con Alberto, le voy a decir que lo haga legal”, indicó.

“Mi barrio necesita habilitar la circulación, abrir un poco mas así el trabajo fluye. Y también habría que dejar de regalar cositas a la gente. Sé que es por la complicación que tenemos hoy en día y que se va ir solucionando de a poquito”, explicó L-Gante en esa entrevista.

Y agregó: “Acá los pibes en el barrio por suerte no están haciendo macanas. Mis amigos están todos los días ideando alguna, tratando de abrir un emprendimiento. Está complicada la cosa hoy en día pero en la Argentina está lleno de gente con ganas de progresar, gente inteligente. Mi mensaje siempre es que aprenda, que estudien, yo también tengo cosas que me gustan además de la música”.

Elian Valenzuela, también conocido como L-Gante, es un joven de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que acumula decenas de millones de views en YouTube, y lanzó su primera canción en 2017.

Entre sus principales hits se destacan “L-Gante RKT”, que acumula 189 millones de visitas y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100; la “BZRP Music Sessions #38″ junto con Bizarrap, que suma otras 165 millones de visitas; y dos temas realizados con el cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que superan los 40 millones de views cada uno.