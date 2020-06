Alberto Fernandez reveló que habló con Gallardo para definir la vuelta del fútbol

“Lo hablé el tema, inclusive lo consulté a Gallardo para que él me explique un poco cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver”, reveló el mandatario del país en una entrevista en Canal 13. “Según me contaba Gallardo, un equipo en este contexto necesita de dos meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol”, señaló sobre los procesos que se avecinan.

El Presidente elogió el accionar de River, quien se rehusó a recibir a Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga por el avance de la pandemia. Si bien esa jornada se jugó en su totalidad, el certamen fue suspendido y el Millonario fue el único club que evitó afrontar su compromiso: “Él es un gran técnico y además River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cunado lo hizo”.

“Todos extrañamos al fútbol, que también es parte del divertimento social. Todos somos hinchas de un equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que los test rápidos pueden ayudar a volver rápidamente a los entrenamientos con todos los protocolos que hoy en día existen en Europa de cómo deberían ser los entrenamientos para que sean factibles”, definió sobre el reinicio de las distintas prácticas, que seguramente se estructurarán a partir de muchos de los esquemas que ya fueron probados en las principales ligas del mundo con un resultado positivo.

En relación al reclamo de los deportistas olímpicos, Fernández explicó: “Eso lo entiendo, habría que ver la disciplina olímpica de qué se trata. En ciertas disciplinas los deportes son individuales y no exigen equipos, eso parece ser bastante más fácil. Pero el problema lo tenemos con el deporte en equipo porque eso se supone fricción, gran cantidad de gente”.

Cabe destacar que el debate sobre los deportistas olímpicos tuvo ayer su capítulo más álgido cuando Pignatiello puso en duda su presencia en la cita más importante de los deportes a raíz de su imposibilidad de poder entrenarse con la cuarentena. La nadadora de 20 años, llamada a ser una de las estrellas de la delegación nacional en los Juegos que se debían celebrar este año y fueron postergados al 2021, reconoció que los margenes de tiempo eran cada vez más acotados.

“Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos... También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad”, afirmó abriendo el debate sobre las excepciones de los especialistas de temas olímpicos. Hasta el momento, Argentina cuenta con 143 atletas clasificados a los Juegos y más de 30 que todavía pueden lograr su boleto.

En relación al fútbol, los planteles acumulan casi tres meses de inactividad debido a la pandemia y todavía no hay un horizonte claro sobre cuándo será la fecha de regreso. Si bien se espera que en los próximos días comiencen a utilizarse los test rápidos generados en el país, no hay exactitud para conocer cómo serán aplicados en los planteles del fútbol argentino cuando ese sistema esté aceitado. (Infobae)