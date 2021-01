El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana que "el que conoce" a la titular del INADI, Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia en su contra por parte de su ex empleada doméstica Arminda Banda Oxa, que la acusó de no pagarle en los meses de pandemia y ofrecerle un beneficio estatal.