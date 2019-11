Alberto Fernández y Cristina celebraron la liberación de Luiz Ignacio "Lula" da Silva

El presidente electo siguió el discurso del ex presidente brasileño en vivo Y le envió un mensaje a través del ex canciller Celso Amorim.

Fernández, que hoy se reunirá con Amorim en la apertura del evento, le pidió que le transmitiera su alegría y su saludo y le contó que se siente “muy feliz” por lo que sucede en Brasil tras el fallo de la Corte que abrió la puerta a la liberación del ex presidente mientras haya recursos en pie y no haya condena firme en la causa por Lava Jato. También está en Buenos Aires la ex presidenta Dilma Roussef, quien junto a Fernández y el ex canciller brasilero integran el Comité por la Libertad a Lula.

Embed Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre.



¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe — Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019

Apenas el ex presidente del Brasil y líder del Partido de los Trabajadores terminó de hablar, sentado solo junto a su vocero Juan Pablo Biondi, Fernández tuiteó un mensaje que escribió desde su celular: “Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre”.

En paralelo escribió Cristina Fernández, la vicepresidenta electa: “Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”. También en su caso redactó y subió el mensaje a las redes aunque lo hizo desde La Habana, Cuba. Lula y Brasil son el espejo en el que estos últimos años se miró el kirchnerismo.