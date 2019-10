Alberto Fernández y Pepe Mujica estuvieron en el Colegio Nacional Buenos Aires

"No sé el rumbo que va a tener la Argentina, pero sé que va a salir de la angustia que tiene", subrayó el ex mandatario oriental.Junto al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una charla con estudiantes, Mujica continuó: " (Argentina) ha salido mil veces, es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en su riqueza".

"Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero no se olviden de los miles que no puede venir a la universidad, de lo que se acurrucan en la soledad de los campos. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo", enfatizó Mujica ante los jóvenes en el Colegio Nacional Buenos Aires."Cambiar las cosas"En tanto, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó esta tarde que tiene la "certeza" de que puede "cambiar las cosas" si llega al Poder Ejecutivo, al brindar una charla ante estudiantes en el Colegio Nacional Buenos Aires.

"Tenemos la certeza de que podemos cambiar las cosas. No es que cada tanto chocamos con la misma piedra, es que cada tanto toman el poder los mismos que vienen y nos dejan endeudamiento, empresas que cierran, desempleo, hambre", señaló Fernández.

Ante los jóvenes, el postulante del Frente de Todos sostuvo: "Vamos a llegar y volver a remarla". El ex jefe de Gabinete se expresó así al compartir una charla ante estudiantes junto al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica.