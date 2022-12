Después de las cuatro de la tarde, el plantel entero del seleccionado campeón del mundo abandonó la caravana, se subió a siete helicópteros —cuatro de la PFA incluyendo el H1 del Presidente, dos de la Provincia de Buenos Aires y uno de la CABA— dieron un par de vueltas arriba del Obelisco y de Plaza de Mayo, y volvieron al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza para luego regresar con sus respectivas familias.

El plantel estuvo durante cuatro horas y media por la autopista Ricchier. La multitud los pudo ver. Pero el plan de bordear la Ciudad de Buenos Aires y la Illia hasta el Bajo y volver por la autopista 25 de mayo rumbo a Ezeiza se hizo imposible. La idea inicial de los jugadores era llegar al Obelisco, algo que no se logró y generó el gran desplante del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Molesto por esta situación, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se desligó de toda responsabilidad, elogió a Sergio Berni, y cargó contra el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", escribió Tapia.

Y a través de Twitter, sumó: "Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino". De esta manera, los campeones del Mundo no pudieron llegar a la 9 de julio y se interrumpió el festejo.

Bajo este panorama, el jefe de Estado le concedió una entrevista al periodista Reynaldo Sietecase en radio Con Vos y afirmó: "Ayer fue una fiesta popular que nunca hemos visto en la Argentina. Asumía yo que iba a haber una gran vocación de la gente, de salir a las calles, de festejar y de acompañar a la Selección en un triunfo que ha sido muy importante para el Fútbol Argentino y para toda la Argentina que es muy futbolera".

De esta manera, afirmó que decidió "facilitarle" las cosas al pueblo argentino para que pudiera disfrutar de sus campeones. "Esto es que pudieran tener el día liberado para poder salir a las calles y celebrar", remarcó. En ese momento, a Alberto se le cruzaron los números, recordó que la Argentina llevaba sin ser campeona del mundo "38" años (en realidad eran 36) y destacó: "Yo sé que muchos de los que salieron ayer sabían que no iban a lograr ver a la Selección".

Y siguió: "Pero sabían que iban a poder disfrutar de la presencia de tantos argentinos y argentinas encontrándose en un punto de contacto: que era la celebración de salir campeón después de ´38´ años. Me dio la sensación que se hizo todo en un clima de mucha tranquilidad, armonía, paz y no hubo excesos ni abusos".

consultado por los motivos que llevaron a los jugadores del seleccionado argentino a descartar la invitación a Casa Rosaba, el presidente sostuvo que se hicieron "muchas especulaciones" al respecto. "Yo soy un futbolero consumado y veo las cosas de otra manera. Sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían que la celebración sea relativamente breve", dijo.

Y explicó: "En verdad, lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que si ellos querían venir a la Casa de Gobierno la tenían a disposición. Y ellos eligieron otras cosas y fue muy respetable. Ayer el homenajeado no era el presidente de la Nación, eran los jugadores. Y así lo interpreté siempre. Cuando empiezan con estas discusiones de que ´por qué no vinieron o si no vienen porque está enojados con este o con el otro, son todas elucubraciones que se hacen y que no creo que conduzcan a mucho. Yo celebré y disfruté mucho ver a la gente disfrutar, que era lo que yo quería".

De acuerdo con el jefe de Estado, los festejos transcurrieron "en orden, con alegría y sin grandes inconvenientes". "Lo que pasó es que la caravana no pudo seguir por la cantidad de gente que había. El presidente de la AFA tuvo la voluntad de que el recorrido fuera más extenso y se hiciera en mejores condiciones, pero era muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Yo no califico ni descalifico a nadie. Lo que creo es que ayer todos habrán puedo su mejor voluntad. Si uno mira la alegría que ayer hubo en las calles, el objetivo estuvo cumplido. El operativo se desarrolló de acuerdo a lo que pidió la AFA", aclaró.

Y advirtió: "Debo ser el único presidente que no recibió la visita en la Casa de Gobierno de la Selección Nacional. No sé cuál es la causa, la que me transmitieron era el cansancio, el agotamiento y la dificultad para llegar. Además, los homenajeados eran ellos, no era yo. Pero también digo que soy el único presidente que, durante su mandato, la Argentina ganó la Copa América, la Intercontinental a Italia 3 a 0 y la Copa del Mundo. No hablé con nadie de la Selección, tampoco lo intenté".

Finalmente, se deshizo en elogios para con Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo, aunque no dudó en chicanear al presidente de la AFA. "Los argentinos tenemos poca memoria, pero en aquel momento se lo eligió casi por descarte. Gallardo no quería, Almirón no quería, Almeyda no quería...casi por descarte se llega a Scaloni, a este técnico maravilloso al que yo le tenía mucha confianza. Siguió la lógica de Pekerman. Apostó por jugadores...muchos de nosotros conocimos jugadores que no conocíamos. ¡El Dibu!, por ejemplo, que no sabíamos quién era. Era un momento de mucha crisis en la Selección, donde había renunciado Messi, donde dejaron de jugar jugadores de la talla de Mascherano y era todo muy difícil", cerró.