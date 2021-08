Alberto sobre la fiesta en Olivos: "lamento lo que ocurrió, no volverá a ocurrir"

"Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y no debió haberse hecho. Debí tener más cuidados y no los tuvimos", reconoció el jefe de Estado durante un acto en el que anunció la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF).

Además de referirse a este tema, el primer mandatario trazó una comparación entre el gobierno de Cambiemos y el actual del Frente de Todos, que asumió en 2019, al asegurar que "la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos representan a los acreedores y nosotros al pueblo".

Al referirse a la normativa que estaban anunciando, el Presidente destacó que la nueva ley de tarifas de gas diferenciadas para consumidores de zonas frías tiene el "propósito de buscar igualdad" entre los argentinos.

Recordó además que una norma similar votada por el Congreso Nacional fue "vetada" por el entonces presidente Mauricio Macri que "seguramente le importaba cómo seguía el negocio de sus amigos".

Y destacó que el Gobierno nacional "no hizo ninguna distinción política" a la hora de sumar provincias alcanzadas por la Ley de Zonas Frías, al destacar el caso de Mendoza, gobernada por un opositor.

"No hemos hecho ninguna distinción política. Mi problema no es el gobernador, sino los mendocinos, yo quiero que vivan mejor los mendocinos", dijo el Presidente y precisó que en las próximas facturas que reciban los 4 millones de hogares que beneficiará a 13 millones de personas, "ya tendrán descuento", al anunciar la puesta en marcha de la ley 27.637.

En relación a las críticas opositoras a las medidas de cuidado y al plande vacunación contra la Covid-19, que se manifestaron durante toda la pandemia, Fernández remarcóque "hay un momento donde tanta miserabilidad queda en descubierto" e instó a "pensar en la Argentina que soñamos"

"Todos saben que soy reformista pero lo que no quiero es convertirme en un conservador que no le importe que el mundo cambie. Necesito que el mundo cambie para que los argentinos vivan mejor. Lo que no quiero es vivir este presente", dijo el Presidente al cerrar su discurso en Olavarría.