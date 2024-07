El actor sorprendió a la conductora de Mañanísima con un gran despliegue en el estudio.

Alberto Martín le propuso casamiento a Carmen Barbieri en vivo y la sorprendió con mariachis, flores y un lujoso anillo.

Desde hace tiempo, la conductora y el actor mantienen una relación de mucho cariño, y así lo demostraron al aire de Mañanísima (El Trece) durante varias emisiones.

Qué pasa entre Carmen Barbieri y Alberto Martín

Pero este martes, Alberto Martín sorprendió a Carmen Barbieri con una propuesta de matrimonio en vivo. "Es porque te quiero. Traje una cosa muy chiquitita, pero es lo menos que te merecés", le dijo mientras le daba un lujoso anillo.

"Es un compromiso de los dos. No me hagas tirar a mí solo del carro. Este es el comienzo. Un compromiso mutuo de empezar algo entre los dos", agregó. Y Carmen le agradeció: "No te pongas a llorar. Esto es un compromiso en la vida que tenemos".

"Alberto es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice mamá. Somos familia", sumó. Cuando el especial momento parecía haber terminado, el artista presentó a los mariachis que había llevado.

Finalmente, Carmen Barbieri y Alberto Martín sellaron la propuesta de matrimonio con un beso y fueron aplaudidos por sus compañeros en el estudio.