Alberto Mornacco: "Esta fue la gestión más difícil, pero en la que mejor nos fue"

El mandatario saliente habló con ElDía e hizo un balance de su gestión. Afirmó que siempre será político y desde el lugar que sea seguirá dispuesto a trabajar por la gente.

JUAN FERNÁNDEZ

Alberto Mornacco es el político más reconocido de urdinarrain. El voto popular lo llevó a ser tres veces Intendente y, cuando no fue candidato, su figura fue fundamental para ganar una elección. En los pasillos de la política reconocen su capacidad de gestión y en el seno del Municipio destacan su voluntad para atender a la gente en cualquier horario.

A dos días de finalizar su tercera gestión al frente del Municipio de Urdinarrain, el intendente Alberto Mornacco hizo un repaso de su gestión. Cuáles fueron sus logros y cuáles sus deudas. Además reconoció que en su vida siempre estará la política y que está para ayudar. Además, manifestó que si bien hace un tiempo ha tenido ofrecimientos, al día de hoy nadie lo ha llamado.

¿Cómo vio esta gestión desde su punto de vista? Fue la más difícil, la más complicada de las tres veces que fui intendente, porque hubo cambios de reglas de juego permanentemente. Conseguimos cosas para la ciudad porque tuvimos capacidad de gestión pero no fue fácil. Por ejemplo, no en todos lados llegó el programa del hábitat, ni la construcción de un salón de Nido que tampoco en todos lados se pudo terminar. Acá está casi terminado pero desde el Municipio aportamos casi 3 millones de pesos. Fue permanente el cambio de reglas de juego y así fue difícil la gestión, recibimos la quita de fondos que nos correspondían como el fondo sojero, la coparticipación por la quita IVA, etc. y así y todo, recibiendo menos dinero, pudimos mantener el Municipio ordenado y en superávit, por eso estos cuatro años fueron difíciles, pero la capacidad de gestión de todo mi equipo, fue la que logró que Urdinarrain, a pesar de todo, siga creciendo. Por eso, creo que si bien fue la gestión más difícil, fue la que mejor nos fue, por todo lo que logramos en un contexto nacional muy complicado.

¿Cuáles fueron esos logros? Bueno, sería muy largo de detallar pero para dar solo unos ejemplos inauguramos la ruta 19, construimos el salón del NIDO, dos plazas en dos barrios, toda la red de cloacas en tres barrios, hemos hecho veredas, iluminación, cartelería, cestos, arbolado y un embellecimiento que le cambió la cara a los barrios. Logramos también el acceso norte a Urdinarrain con la nueva rotonda y el compromiso del Gobernador para realizar el otro acceso. Pero el principal logro, fue resistir todos los embates de la económica nacional, mantener un Municipio en orden, mostrando austeridad y doblegándonos con todo el personal de áreas y funcionarios para no sumar gente al Municipio.

¿Se sumó gente al Municipio? Porque en el imaginario popular está la idea de que el Municipio está lleno de gente. La realidad es que pasamos de 157 empleados a 162 y eso en cuatro años donde incluso creamos áreas. Imagínate que cuando llegamos a esta última gestión, ni siquiera cambiamos el logo del Municipio y los autos siguieron con el mismo logo y lo hice para economizar, como también a lo largo de estos años, nunca un Intendente se llevó el auto del Municipio, y te digo más, hay funcionarios como el vice intendente, el contador o el abogado que casi siempre pusieron su auto para ir a Paraná, siempre para mostrar austeridad y ahorrar.

¿Qué le hubiese gustado poder hacer en esta gestión y no pudo? A una ciudad como Urdinarrain siempre le faltan cosas, porque la gente siempre quiere más. Nos faltó la ampliación del gas que ya está avanzado el proyecto para que llegue a la ciudad. Falta el acceso frente al Parque Industrial que también ya nos prometió el gobernador hacerlo en esta nueva gestión. La repavimentación de la ruta 20 que para nosotros es medular y además nos faltó más embellecimiento porque teníamos la pintura comprada para pintar el tanque de obras sanitarias y el complejo La Estación y no llegamos a hacerlo. Además, también faltan políticas nacionales que nos beneficie en la llegada de trabajo a la ciudad.

¿Cómo sigue su vida política después de haber sido tres veces Intendente? La persona que es política, lo es toda la vida. Es algo que se siente y se lleva adentro, y yo lo siento así. Yo seguiré trabajando en todo lo que pueda y colaborando desde la palabra, desde la crítica y con acciones y para la gente sigo siendo “el Beto” para lo que necesiten. Estoy dispuesto a ayudar porque yo no me acuesto a dormir.

¿Y si lo llaman para algún cargo y seguir trabajando en política? He tenido ofrecimientos hace un tiempo atrás, pero hoy aun nadie no me ha llamado. Lo demás ya lo respondí, yo siempre voy a estar si es para trabajar por la gente.

Y la intransigencia que se despide después de tantos años ¿Cómo piensa que le fue desde el 83 hasta acá? El cómo le fue a la Intransigencia gobernando todos estos años, no es más ni menos que la ciudad que tenemos comparadas con otras ciudades. Siempre trabajando junto a los vecinos para tener la ciudad que tenemos y lo que ha sido todos estos años de la Intransigencia se refleja en como está hoy la ciudad.