El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este domingo en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

El español de 22 años y 272 días (Nadal ganó los cuatro Grand Slams con 24) se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic y se llevó la victoria por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales.

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.