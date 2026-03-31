La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos dio a conocer el balance de los controles realizados durante el mes en los distintos puestos camineros de la provincia, donde se llevaron adelante operativos de alcoholemia de manera ininterrumpida en todo el territorio entrerriano.

Según se informó oficialmente, en lo que va del año se realizaron un total de 70.600 controles de alcoholemia, de los cuales 218 arrojaron resultado positivo. Desde el organismo recordaron que en Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” al alcohol al volante, establecido por la Ley Provincial N° 10.460 de Alcoholemia Cero, con el objetivo de disminuir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

En ese sentido, destacaron que el incremento de controles contribuye directamente a la prevención de la siniestralidad vial y remarcaron la importancia de la responsabilidad al conducir bajo el lema: “Si manejás, no consumas alcohol”.

Por otra parte, en el marco de los operativos preventivos realizados durante el año, la DGPSV informó que se secuestraron 157 vehículos por diversas causas, entre ellas pedidos de secuestro vigentes, documentación apócrifa y adulteración de numeración de motor o chasis. Además, se incautaron 25 armas de fuego, se registraron 19 detenidos, 18 pedidos de captura sin detención y 21 pedidos de localización en rutas entrerrianas.

Finalmente, desde la fuerza remarcaron que continúan trabajando con el objetivo de reforzar la seguridad en las rutas de la provincia y prevenir delitos y siniestros viales, destacando el compromiso permanente con el cuidado de los ciudadanos.