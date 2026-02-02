En horas de la madrugada de hoy, alrededor de las 02:00, personal de Motorizada Costanera observó un vehículo realizando maniobras peligrosas en la rotonda de la cabecera del Puente Méndez Casariego, ingresando desde calle Bernard, zigzagueando e invadiendo el carril contrario de circulación.

Ante esta situación, se intentó detener la marcha del rodado, haciendo el conductor caso omiso a la indicación policial y dándose a la fuga por calle Urquiza. La persecución finalizó en la intersección de calle República Oriental, donde el vehículo, al intentar esquivar a otro rodado, colisionó contra la pared de la sala de monitoreo de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, ocasionando daños materiales tanto en el edificio policial como en el automóvil involucrado, un Peugeot 207 Compact, color blanco, que presentó daños en su parte frontal.

Posteriormente, se procedió a identificar a los ocupantes del automóvil, siendo conducido por un joven de 26 años, acompañado por otro joven de la misma edad y una mujer de 25 años. Esta última manifestó dolencias en la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo trasladada de manera preventiva al nosocomio local.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso que actúe personal de Tránsito Municipal. En consecuencia, se realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado positivo de 1,64 g/l de alcohol en sangre.

Asimismo, se constató la falta de licencia de conducir, motivo por el cual se procedió a la retención del vehículo.