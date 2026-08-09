Durante la madrugada de este domingo, un auto chocó contra el tejido perimetral del Club Neptunia, ubicado en la zona del Parque Unzué, y terminó ingresando al predio de la institución.

Según informó el propio club a través de un comunicado, tras el impacto el vehículo quedó detenido en la zona del frontón. Como consecuencia del siniestro se produjeron daños materiales en las instalaciones, aunque no hubo personas lesionadas.

Desde la Comisión Directiva del Club Neptunia señalaron que durante la jornada se llevarán adelante las tareas necesarias para retirar el vehículo y comenzar con la reparación de los sectores afectados por el impacto.

El objetivo será normalizar el sector a la mayor brevedad posible, mientras se realizan los trabajos correspondientes para reparar los daños ocasionados en el tejido perimetral.

Por otra parte, desde la institución agradecieron la comprensión de los socios y solicitaron precaución a quienes transiten por la zona mientras se desarrollen las tareas de retiro del vehículo y reparación.

Según informó a Ahora ElDía el presidente del club, Ramiro Nario, cerca del mediodía el vehículo ya había sido retirado. Indicó que se trató de un siniestro que involucró exceso de velocidad y que el conductor dio positivo en alcoholemia. Nario también agradeció al personal de Tránsito por su pronta colaboración.