Un vecino de Aldea San Antonio, un pequeño y tranquilo pueblo del departamento Gualeguaychú al sur de Entre Ríos, sufrió el robo de una suma de alrededor de 13 millones de pesos entre moneda nacional y dólares. El dinero fue sustraído de su propia mesa de luz y todo apunta a que el ladrón sería conocido de la víctima, un “amigo” que aprovechó la información que sabía para traicionar su confianza y robarle.

Tras el hecho se realizaron algunos allanamientos pero hasta el momento no pudo encontrarse la suma. Mientras avanza la investigación para hallar el dinero, la víctima, Oscar Salomón, habló con Canal 9 Litoral y aseguró que conoce al ladrón y confía en la Justicia para recuperar lo suyo.

El robo ocurrió el viernes por la mañana y el hombre se dio cuenta horas después. “Me fui a acostar a dormir la siesta y veo la caja de la mesa de luz abierta. Estaba vacía”, relató.

También confirmó que una vecina vio que llegó un hombre en una moto y otra lo vio salir, pero nadie lo vio entrar a la casa. Tenía el casco puesto y no le vieron la cara. Se trata de un sujeto “de cuerpo bastante robusto”, describió Oscar.

El sospechoso es conocido de la víctima. “Estuve el día anterior con él. Estuvimos hablando y me sacó información. Era compañero, amigo mío. Salíamos a pescar juntos”, reveló el hombre, profundamente dolido.

“Sabía que estaba por cambiar el auto, pero no le comenté que tenía plata”, admitió.

La Policía habría concretado un allanamiento en un domicilio atribuido al sospechoso pero no encontró el dinero. Salomón aclaró que su ex “amigo” y supuesto ladrón vive empleado en un campo, que todavía no allanaron.

“Que devuelva el dinero, éramos amigos”, pidió el hombre traicionado.