En el día de hoy se firmó el contrato de concesión de uso y explotación del buffet del Polideportivo Municipal “Prof. Daniel Heidenreich”, en Aldea San Antonio. La firma se realizó en el despacho del presidente municipal, con la refrenda del Secretario de Gobierno, Víctor Mohr, y la firma del concesionario, Luis Moreyra.

El contrato se celebra en el marco de la contratación directa dispuesta por el Decreto Nº 324/2026 y tiene una duración de 24 meses, desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028.

En cuanto al funcionamiento, durante la temporada alta, que va desde mediados de noviembre hasta fines de febrero de 2027, el buffet atenderá de lunes a domingo. El resto del año abrirá los viernes, sábados y domingos. El servicio incluirá restaurante con almuerzos y cenas, además de cantina y proveeduría, con horarios coordinados con el área municipal según la programación deportiva, recreativa y cultural del predio.

El contrato obliga al concesionario a ofrecer una propuesta gastronómica variada, con precios razonables y accesibles, y a exhibir en un lugar visible una lista de precios actualizada. También deberá mantener el espacio en condiciones de limpieza, higiene y seguridad, contar con las habilitaciones y los seguros correspondientes, y brindar un trato correcto a vecinos, deportistas y visitantes.

Por su parte, el Municipio pondrá a disposición el mobiliario y equipamiento del buffet.

El presidente municipal, Mauro Diaz Chavez, destacó: “Estamos muy felices de recibir a esta familia de emprendedores gastronómicos, que tiene una amplia trayectoria en la ciudad de Gualeguaychú. Les agradecemos por apostar a nuestra localidad y por sumarse a ofrecer un buen servicio a los vecinos y a quienes visiten el Polideportivo”.