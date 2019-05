Aldosivi y River empataron en el Minella y la serie quedó abierta

Aldosivi y River empataron 1-1 en Mar del Plata por la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga y dejaron un panorama abierto en la serie. El Millonario lo ganaba con el gol de Enzo Pérez, pero apareció Cristian Chávez para empatar la historia en una jugada cargada de polémica. En un primer tiempo parejo y con buenas intervenciones de los arqueros, Pérez apareció en el borde del área y logró quebrar la paridad con un preciso cabezazo a los 44 minutos y le dio la ventaja al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, acompañado por una multitud en La Feliz. Ya en el complemento, el campeón de América no pudo liquidarlo y el Tiburón aprovechó un error del árbitro Mauro Vigliano (no cobró un penal sobre Ignacio Fernández) para agarrar mal parado al rival de contraataque y fue Chávez el encargado de firmar el 1-1 a los ST 25'.El panorama no cambió de allí al final y la clasificación a los cuartos de final quedó por resolverse en la revancha, el próximo viernes a las 21.10 en el Monumental, donde el local contará con una leve ventaja por el gol convertido como visitante y se verá favorecido en caso de un empate sin tantos.