La noche en que Dua Lipa sorprendió al público argentino al interpretar “Tu misterioso alguien” de Miranda! en el estadio de River Plate marcó un momento destacado del último fin de semana. Ale Sergi, vocalista y compositor del grupo argentino, expresó su entusiasmo por el homenaje de la artista británica y compartió detalles sobre la invitación que recibió para compartir escenario, una oportunidad que no pudo concretar debido a compromisos previos en Chile.

El cantante, parte del grupo junto a Juliana Gattas, relató que la noticia de la versión de Dua Lipa le generó alegría y emoción. “Estoy muy contento, muy movilizado”, afirmó el músico en una entrevista con Vuelta y media (Urbana Play), quien se enteró de la interpretación mientras se preparaba para un show en Santiago de Chile. La invitación para participar en el concierto de River Plate había llegado dos semanas antes, pero Miranda! ya tenía programado un espectáculo en la capital del país trasandino.

“En realidad hace dos semanas nos habían llamado para ver si podíamos ir a cantar, pero nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘bueno, nada, nos la perdemos’”, explicó Sergi. Aunque no pudieron asistir, el grupo celebró que la cantante británica decidiera rendir tributo a su canción.

El momento en el que Dua Lipa entonó “Tu misterioso alguien”, la popular canción de Miranda!, durante su segunda fecha del Radical Optimism Tour en Buenos Aires fue la sensación viral del último fin de semana. El creador de la canción, como de la mayoría de los éxitos del grupo, se mostró encantado por el gesto.

Apenas sonaron los primeros acordes, el Estadio Monumental estalló en aplausos y los fanáticos corearon la letra junto a la artista, destacando la pronunciación precisa del español y la energía transmitida en el escenario. La escena se replicó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron su asombro y emoción con mensajes como “Dua Lipa cantando Tu misterioso alguien me dio años de vida” y “No, bueno, Dua Lipa subió a Miranda al nivel de Soda Stereo con ese cover”.

Dua Lipa en el primero de sus dos shows en el estadio de River Plate (Prensa DF)

El gesto de la cantante británica no solo reavivó el reconocimiento internacional de Miranda!, sino que también consolidó un vínculo especial con el público argentino.

El coach destacó especialmente el esfuerzo de la artista británica y su equipo al preparar la versión. “Lo valoro un montón. Reescucharon el tema, hicieron el arreglo... También que hagan eso en cada país al que van, que hagan un tema del lugar”, señaló el músico, quien recordó que “Tu misterioso alguien”, lanzada en 2009, ya había sido versionada junto a ellos por artistas como Andrés Calamaro y en clave de cuarteto por Luck Ra. “Estamos teniendo un año relindo. Es una canción que ya la han cantado (Andrés) Calamaro, Luck Ra y ahora Dua Lipa. Me pone recontento”, agregó.

Dua Lipa ofreció todo su repertorio de artista global para el delirio de sus fans (Prensa DF)

El homenaje de Dua Lipa a la música argentina no se limitó a Miranda!. En su primer show en River Plate, la artista británica sorprendió al público con una interpretación de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo. La elección de repertorio local y la dedicación al idioma español reforzaron la conexión de la cantante con sus seguidores en Buenos Aires, generando una ola de comentarios positivos y viralización en redes sociales.

Al reflexionar sobre el impacto de la noche, Ale Sergi destacó el cariño recibido y la posibilidad de responder al gesto de Dua Lipa. El músico reveló que, junto a Juliana Gattas, evalúan la idea de interpretar una canción de la británica en alguno de los próximos conciertos programados en Ferro, como una forma de agradecimiento y reconocimiento mutuo entre artistas.