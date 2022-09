Luego de una semana convulsionada tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde hubo acercamiento y luego de nuevo tensiones entre el oficialismo y la oposición –en todos los estados: nacional, provincial y local–, la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Leissa dialogó con Ahora Radio Cero (FM 104.1) sobre su postura con respecto al ataque y el posterior feriado y marcha que se realizó en repudio, a la cual no asistió pero que compañeros suyos de bancada estuvieron presentes.

“Acá en la ciudad se replica mucho el modelo nacional, por eso la marcha terminó siendo política. No creo que mis compañeros de bloque (Pablo Echandi y Juan Olano) se hayan prestado a eso, pero yo desde un principio había aclarado que no iba a asistir. Se llama a una unidad cuando en realidad no existe tal unidad, no vemos que haya consenso o escucha. Hubo funcionarios municipales que en la cara me han dicho me han dicho que conmigo no se juntan por mi ideología. Es importante que las cosas que se dicen puertas adentro también se digan para afuera”, argumentó.

Inmediatamente, se refirió al tema de los mensajes de odio: “Nos responsabilizan a nosotros como que somos responsables del odio, pero tengo capturas de pantalla de concejales insultándome. Recuerdo que en la pandemia, tres concejales del oficialismo –Juan Boari, Hernán Ayala y Pablo Fernández– nos dijeron que promovíamos la muerte y después nos terminaron pidiendo disculpas. Era porque habíamos ido a las marchas que hacían las personas y que pedían que se termine la cuarentena. Después vimos al Presidente haciendo fiesta durante la cuarentena y vemos la incoherencia de todo eso. Ellos cotidianamente siembran violencia invisible y después nos responsabilizan a nosotros”.

Con respecto a las gestiones del intendente Martín Piaggio, Leissa también fue muy crítica: “Creo que este Gobierno tiene un estilo de poca escucha muy particular que no han tenido los anteriores, ni siquiera el de Juan José Bahillo, y hoy en día se están viendo esas consecuencias. Esta segunda gestión no está siendo tan contundente como la gestión anterior. Desde lo personal, más allá de las cosas que se hicieron, hay un trasfondo de una sociedad que no avanza, de una sociedad que no es escuchada, y eso marca también el desgaste actual”.

“No se entiende como un intendente jamás haya subido al Concejo Deliberante a hablar sobre sus proyectos. Si el objetivo de la oposición y el oficialismo es el mismo, que todos estemos mejor. Entonces, hay una línea muy soberbia para gobernar y tienen un solo camino para avanzar. Y nosotros no lo vemos así”.

Con respecto a las diferencias entre el gobierno de Alberto Fernández y Mauricio Macri, Leissa afirmó que “los políticos no nacen de un repollo, y creo que Macri cometió sus errores, pero estoy convencida que era el inicio para solucionar algo. Tuvo algunos errores, y esos errores hicieron que gane Cristina. El Gobierno de ahora gobernó 12 años atrás, no nos olvidemos. Quiero tener un Presidente que haga las cosas bien y me represente, sea del partido que sea. Acá no hay mejores y peores, pero en todos los partidos hay de todo. Sin embargo, no creo que este camino del gobierno sea el que haya que seguir. Ojalá que en un próximo gobierno se siembren cosas para poder salir adelante y que haya un clima como cuando asumió Macri, que había más esperanzas”.

“La gente no cree y está desesperanzada porque se ha perdido el respeto a todas las instituciones, y este gobierno nacional ha acrecentado mucho más esto. Las cosas no se dan por sí sola sino que hay una historia que viene sembrando para que la gente no crea. Antes se participaba más genuinamente, pero ahora la gente no lo hace porque está desesperanzada. Nos han quitado el poder porque no nos escuchan. Y lo mismo en Gualeguaychú: los vecinos vienen a nuestro bloque por las problemáticas que tienen en el barrio porque no los escuchan. Y somos nosotros los que intentamos hablar con los responsables de las áreas y aun así tampoco nos atienden. Y el Gobierno no toma conciencia de esto”, protestó.

Interna de Juntos por el Cambio

“Personalmente, confío que el próximo intendente sea Francisco Álvarez porque creo que va a cambiar el rumbo del funcionamiento ideológico municipal porque es una persona que escucha y que puede dialogar con varios actores políticos independientemente de los sectores que lo puedan votar, que no desprecia lo privado como este gobierno. Esperemos que pueda haber un cambio, algo que creo saludable. Por eso voy a acompañar a Francisco, pero no en la fórmula, sino en el apoyo que le puedo dar. Estoy convencido que puede hacer una mejor intendencia”, adelantó Alejandra Leissa sobre a quien acompañará en las PASO 2023.

“No sé cómo imagino el año que viene, pero ojalá que se dé lo mejor para la sociedad y que la gente vote a conciencia, que se sienta con poder en su voto, algo que cada vez pasa menos, porque con esta pobreza vemos que las personas votan cada vez más a corto plazo. Que la gente elija responsablemente para la sociedad y que el que gobierno lo haga también con responsabilidad”, concluyó.