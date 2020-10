Alejandra Maglietti filmó a una limpiavidrios cuando le robaba a una automovilista en Palermo

Tras el asalto, Maglietti subió el video a su cuenta de Twitter. "Bullrich y Cerviño, de casualidad lo pude registrar. La señora está bien. Van varias denuncias en la misma zona”, tuiteó la abogada y panelista del programa Bendita TV que se emite por Canal 9.

Embed Bullrich y Cerviño, de casualidad lo pude registrar. La señora está bien. Van varias denuncias en la misma zona. @PFAOficial @Policia_ciudad @FiscalesGobAr pic.twitter.com/dF9DghoNFL — alejandra maglietti (@alemaglietti) October 14, 2020

La filmación dura pocos segundos y se observa como una mujer, con el secador de vidrios en la mano, se acerca a una automovilista mientras el semáforo estaba en rojo e introduce su mano por la ventanilla del vehículo para robarla.

Tras un breve forcejeo, la mujer escapó corriendo entre los autos en dirección contraria al tránsito. En el video seescucha como distintos conductores tocan bocina alertando sobre el robo.

Pocos minutos después de que Maglietti subiera el video del robo a las redes sociales, el periodista Luis Novaresio retuiteó el mensaje y escribió: “Bienvenidos al club”.

Embed Bienvenidos al club https://t.co/D91EsdMNi9 — luis novaresio (@luisnovaresio) October 14, 2020

Hace menos de una semana, el conductor de Animales Sueltos fue víctima de un robo idéntico a pocos metros de allí. El hecho ocurrió el jueves pasado cerca de las 20, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la esquina de las avenidas Libertador y Bullrich. Ese mismo día, el periodista aprovechó el espacio de su clásico editorial en el programa que conduce por América para relatar lo sucedido y hacer un reclamo por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocido periodista comenzó el editorial diciendo que “es horroroso hacer abuso de la primera persona en singular”, pero que a raíz de lo que le había ocurrido tan solo unos minutos antes, decidió hacer una excepción. “En Bullrich y Libertador, Palermo, se acercó un limpiavidrios para limpiar el vidrio. Acepté, le dije que lo hiciera. Esperó técnicamente a que se cambiara a verde la luz del semáforo para que tuviese que adelantarme, o recibir bocinazos, cosa que pasó. Cuando quise darle el dinero por la ventanilla del conductor, donde estaba yo, me dijo ‘bajá la del acompañante porque no me puedo cruzar’, cosa que hice”, contó.

“Cuando iba a darle el dinero, alguien que evidentemente estaba en connivencia con esta persona, me dijo ‘tengo pañuelitos para venderte’. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular”, concluyó el periodista.

Por otro lado, el portal Infobaese comunicó con la Policía de la Ciudad por el hecho que registró Maglietti y desde la fuerza porteña detallaron que aún no habían recibido la denuncia por el robo.