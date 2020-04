Alejandro Belén: "armé un circuito en mi casa y entreno con las nenas"

Atletas de elite a los que se les hace complicado entrenar, mantenerse en forma en tiempos de cuarentena. Belén apeló al ingenio, a sacar provecho de lo que tenía a mano. “En un terreno de 40x40 que tengo en mi casa armé un circuito de entrenamiento que con el frente de la casa suman unos metros más. En ese espacio hago pasadas cortas y corro entre 10 a 20 kilómetros. Si bien no es lo ideal, me permite mantenerme en forma, aunque hoy día pensar en regresar a las competencias suena a irreal. Estimo que este año no tendremos actividad en las pruebas combinadas y que habrá que pensar en el 2021. Primero está la salud, pero para mantener la misma, estar activo continuó moviéndome acompañado, en algunos ejercicios, por mis hijas Nicole y Victoria”, comentó el atleta.

Alejandro, con elementos como ladrillos huecos que se utilizan en la construcción, marcó el circuito para las diferentes rutinas, mientras que en el interior de su casa hace soga y otros ejercicios. Belén recordó que “la parte de fuerza lo hago en el taller de gomería con mazas, palancas y demás elementos de trabajo, no necesito hacer pesas, tengo suficiente con mi trabajo”.

Belén compitió dos veces en España, una en Italia y la restante en Dinamarca en los Mundiales de Duatlon, países que se han visto muy afectados por la pandemia del Covid-19. “Veo las noticias y me duele saber que en lugares en los que estuve y donde me trataron muy bien, atraviesen una situación muy crítica. En el caso de España, veo las calles desiertas de ciudades donde estuve, como en el caso de Madrid, y no lo podes creer. Es muy duro lo que está pasando, y es de esperar que se pueda superar lo antes posible”.

El trabajo

Belén desde los 12 años trabaja en el duro oficio de gomero. Luego de cumplir con la primera cuarentena, desde hace algunos días volvió al trabajo. “Tenía algunos ahorros que me permitieron afrontar una quincena sin trabajar, pero con la cosecha de maíz a pleno y el inicio de la soja, los camiones volvieron a la gomería. Tengo algo de trabajo y no lo puedo desaprovechar, dado que soy la única fuente de ingreso en la familia. Si no se mueven los cerealeros, los que transportan hacienda o los camiones de la empresa Baggio, yo no tengo laburo”, cerró Belén.