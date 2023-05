Alejandro Belén completó una exitosísima participación en el Campeonato Mundial de Duatlón que se realizó en Ibiza, finalizando undécimo en la competencia de distancia Standard, luego de haber sido quinto el sábado en la competencia de Sprint.

En la prueba disputada en la madrugada argentina del domingo, Alejandro Belén completó la exigencia con un tiempo de 2h04’39” colocándose en el puesto 11 dentro de 46 competidores de distintas nacionalidades.

El triunfo quedó en manos del británico James Owen con un tiempo de 1h54’25”, escoltado por el portugués Rui Narigueta con 1h54’37”, el tercer lugar lo ocupó el español Jaime Menéndez De Luarca con 1h58’00”, el cuarto puesto fue de Jorge Ferrío Luque de España con 1h58’47” y quinto se clasificó el francés Manuel Leuffenburger con 1h58’50”.

Los parciales de Alejandro Belén en la carrera fueron de 34’01 en los primeros 9,7 kilómetros de pedestrismo, 1h07’34” para completar los 40 kilómetros de ciclismo y 21’16” para los 5,2 kilómetros finales de pedestrismo.

“Estoy con una emoción muy grande, pude cumplir con el objetivo para ser competitivo, el quinto puesto del Sprint fue lo que vine a buscar. Pude demostrar que estoy en un gran momento, competí contra corredores que se dedican exclusivamente a esto y pude estar a la altura”, dijo Belén a AHORA ElDia desde Ibiza.

El atleta de la ciudad mostró su agradecimiento “a todos los que me dieron una gran mano para poder estar acá. A la Municipalidad que me apoyó, a los muchos amigos de Gualeguaychú y especialmente a tres personas: Josefina y Darío, a los que conocí en Madrid y especialmente a Diego, que prácticamente me bancó toda la estadía. Me prestó el departamento para alojarme acá en Ibiza, me pagó el ferry de ida y vuelta y el boleto de tren de regreso, además del alquiler de la bicicleta. Son argentinos que viven hace tiempo acá, son hinchas de Marí Marí!!!! Me conocían por amigos de Gualeguaychú que le dijeron que venía a correr y me dieron una mano enorme. Estoy muy agradecidos a ellos”..