Alejandro “Negro” Belén se encuentra en Colombia desde el miércoles y en la jornada dominical correrá la prueba Sprint, en el marco del Campeonato Panamericano de Duatlón.

El atleta de pruebas combinadas, de 49 años, competirá en la distancia que comprende 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y finaliza con otros 2,5 de pedestrismo.

El “Negro” Belén arribó a Cali cinco días antes de la carrera y entrenó algunos días en la ciudad colombiana, a la cual definió como calurosa y con clima inestable, dado que cuando llegó el miércoles por la tarde fue recibido por la lluvia y no le quedó otra que quedarse a tomar mate en el hotel.

En una breve comunicación con Ahora ElDía, apenas pisó suelo colombiano, Belén había expresado sus sensaciones para este Campeonato Panamericano. “No es por ser arrogante, pero yo me preparo para ganar, sino me quedó en mi casa con mi familia. Aspiro y me tengo fe que puedo lograr un podio”, afirmó.

“Quiero agradecer a la empresa Logistics Suthcross que me pagó los pasajes, a Luis Daguerre, Juan Daroca, Transporte La Negra, Luis Zapata y su familia, quienes me dieron una ayuda enorme para que yo pueda estar hoy acá compitiendo”, añadió.

La prueba se largará a partir de las 9 horas de Colombia (11 de Argentina).

Cabe recordar que, en agosto, Alejandro Belén cumple medio centenar de vida y por eso desde este año compite en la categoría 50-54 años.

En su última participación en un Panamericano, Alejandro Belén obtuvo la medalla de oro en la divisional 40-44, en la edición que se disputó hace seis años en la ciudad de Santiago de Chile.

Además, el deportista local participó en seis mundiales de duatlón: Italia 2008, Estados Unidos 2009, Avilés (España) 2016, Dinamarca 2018 (logró su mejor actuación con octavo puesto en su categoría), Pontevedra (España) 2019 e Ibiza 2023.