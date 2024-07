Alejandro Fantino pidió disculpas por lo ocurrido en su canal de streaming y advirtió a quienes lo inculparon: " Tomaré acciones legales"

En las últimas horas, un escandaloso "chiste" puso en el ojo de la tormenta a Alejandro Fantino, y se sumó a otro que enfureció a Pepe Cibrián. Tal es así que Lio Pecoraro, conductor de "El run run del espectáculo" (Crónica), fue uno de los que pidió su retiro de los medios de comunicación. Ahora, el periodista se disculpó por lo ocurrido en su canal de streaming y lanzó una advertencia a quienes lo inculparon.

El viernes 12 de julio por la noche en "Neura Delayed Knight", el programa conducido por Sergio "Tronco" Figliuolo, pasaron al aire un repudiable chiste que envió un oyente, donde hablaba de cáncer y pedofilia. En ese entonces, Tronco no puso un freno a la situación y sólo se limitó a decir "chequeá, la con... de tu madre". Pero en las redes sociales, el video se viralizó y todos apuntaron a Fantino por ser uno de los accionistas de Neura.

"No tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso", introdujo el presentador de un nuevo reality de El Trece, quien no tardó en disparar contra quienes lo responsabilizan de lo sucedido.

"Estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso", advirtió Fantino, quien había protagonizado un fuerte cruce con Ricardo Darin.

Y comunicó la decisión de Neura: "El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida. La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa. Y les pido disculpas como uno de los accionistas de este lugar", cerró rotundo Alejandro Fantino.