Será una imagen que recorrerá el mundo. La selección de Alemania posó para la foto previa antes del inicio del partido ante Japón en el Mundial Qatar 2022 y los titulares se taparon la boca en sinónimo de protesta ante la amenaza que lanzó FIFA contra las selecciones de Europa que tenían previsto utilizar la cinta con el mensaje ‘One Love’.

El emblemático arquero de la Mannschaft avisó que exhibirá la cinta multicolor ‘One Love’ para promover la diversidad y la inclusión. “No seremos los únicos, podemos enviar un mensaje juntos”, valoró.

A su vez, en las redes sociales de la Federación Alemana, publicaron un mensaje que acompañó la postal. “Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables”, indicó la primera parte del reporte.

“Eso debería ser evidente. Desafortunadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”, agregó la federación germana.

Manuel Neuer, el experimentado arquero y capitán de Alemania, no pudo salir al campo de juego con el brazalete multicolor en apoyo a la comunidad LGTB y se calzó uno que dice “No a la discriminación”, como ya lo usó Harry Kane, emblema de Inglaterra. En la previa al comienzo del encuentro, uno de los asistentes le revisó la cinta al portero.

El pasado lunes, las federaciones de Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Gales y Die Mannschaft, publicaron un comunicado conjunto luego de la que entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo advirtió sobre posibles sanciones a los capitanes de las selecciones que son protagonistas del Mundial Qatar 2022.

“Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentar sanciones deportivas, incluidas tarjetas”, citó el informe de las siete federaciones que fue publicado de manera conjunta en los diferentes sitios oficiales y sus redes sociales.