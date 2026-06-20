Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un agónico doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo reaccionó a tiempo, dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E, ratificando su chapa de candidato.

Después del contundente 7-1 frente a Curazao en el debut, el seleccionado alemán volvió a imponerse, esta vez con mucho más sufrimiento, para confirmar su puntaje ideal en el torneo. Por su parte, el conjunto africano, que llegaba en alza tras vencer en el estreno a Ecuador, no pudo sostener la ventaja inicial y ahora deberá definir su clasificación a la próxima ronda en la última fecha de la fase de grupos frente a Curazao.