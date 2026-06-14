Las selecciones de Alemania y de Países Bajos, que son dos de las candidatas a llegar hasta las instancias finales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, debutarán este domingo.

La primera de estas selecciones en salir a la cancha será Alemania, que a partir de las 14 se enfrentará con Curazao, que tendrá su debut absoluto en una cita mundialista, en un encuentro que se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston y contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Alemania llega a este Mundial con el gran objetivo de dejar atrás sus flojísimas participaciones en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se despidió en la fase de grupos.

Si bien no está entre los principales candidatos a quedarse con el título, nunca hay que dar por muerto a los teutones, que ganaron este título en cuatro ocasiones a lo largo de su historia.

Curazao, por su parte, consiguió una histórica clasificación al Mundial luego de terminar primero de su grupo en las Eliminatorias Concacaf, donde se enfrentó con Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Más tarde, a las 17, será el turno de Países Bajos, que tendrá un más que interesante cruce con Japón.

Países Bajos, que es dirigido por Ronald Koeman, también aspira a llegar hasta las instancias finales en esta edición y tiene jugadores de sobra para conseguirlo.

La selección neerlandesa es considerada como la mejor sin estrellas en Mundiales, ya que si bien alcanzó las finales en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, la moneda nunca cayó de su lado.

Japón, por su parte, se muestra con un constante crecimiento y quiere dar el golpe sobre la mesa desde el inicio.

La mejor actuación de Japón en un Mundial se dio en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

El recuerdo más doloroso para los asiáticos se dio en los octavos de final de Rusia 2018, donde cayeron 3-2 frente a Bélgica tras desaprovechar una ventaja de 2-0.