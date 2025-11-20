El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas para este jueves de noche y por fuertes vientos para este viernes de madrugada. Esta situación provocará un cambio de condiciones del tiempo.

La inestabilidad estará presente en Gualeguaychú a partir de este jueves de noche y la madrugada del viernes. Se espera que el fenómeno intenso en nuestra ciudad, según los meteorólogos.

Este sistema frontal provocará un descenso de las temperaturas. Para hoy se anuncian hasta 31 grados de máxima, mientras que para mañana las mínimas serán de 16 grados y las máximas de hasta 24 grados.