El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas que abarca a los 17 departamentos de Entre Ríos. En Gualeguaychú, el pronóstico anticipa una jornada marcada por lluvias intermitentes y fenómenos que podrían presentarse con fuerte intensidad.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

En el sur entrerriano, donde se ubica Gualeguaychú, la temperatura mínima rondará los 23 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 29°C, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad persistente.

En otras zonas de la provincia, como Paraná y Concordia, también se prevé una jornada muy inestable, con condiciones similares.