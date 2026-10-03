El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado, que involucra los 17 departamentos de Entre Ríos.

De acuerdo al reporte, el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que cuales podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual: “Se espera intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes”.

En Gualeguaychú, la tormenta está prevista para la madrugada y la mañana. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 16. La inestabilidad persistirá durante todo el día. En tanto, el domingo, la temperatura subirá hasta los 20 grados, y se espera una jornada parcialmente nublada.