El Servicio Meteorológico Nacional actualizó y extendió este sábado por la tarde su alerta por tormentas fuertes, lluvias abundantes y posible caída de granizo para este fin de semana en Entre Ríos.

El organismo nacional emitió un aviso a muy corto plazo por “tormentas fuertes con lluvias intensas y caida de granizo” para Gualeguay. Islas del Ibicuy y Victoria en Entre Rios, así como para los departamentos santafesinos de Constitución, Rosario y San Lorenzo. El aviso tiene vigencia hasta cerca de las 20 de este sábado.

Además, el SMN expandió la zona bajo alerta amarillo para la noche de este sábado, que ahora alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El alerta indica que estas áreas serán afectadas por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

El mismo alerta rige para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador para la madrugada del domingo.

El viento procedente del sur a fuerte intensidad traerá un descenso de las temperaturas, que entre este viernes y sábado alcanzaron registros veraniegos por encima de los 32º de máxima. Para el domingo se anuncian temperaturas mínimas en torno a los 12º en promedio en la provncia y máximas apenas encima de los 20º.

Fuente: Ahora