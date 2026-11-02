El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con lluvias y tormentas en la provincia, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.

En Gualeguaychú, el alerta abarca desde la mañana hasta la noche, pero se aguarda que las tormentas de mayor intensidad se den en horas de la tarde.

También se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.

Así estará el tiempo este martes en el resto de Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con tormentas fuertes.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un martes con tormentas de variada intensidad.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se pronostica un día con tormentas.