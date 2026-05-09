El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con fuertes ráfagas de viento en la provincia. En cuanto a las temperaturas, se anuncia una jornada muy fría, con mínimas que rondarán los 6 grados.

Además, se informó que rige un alerta amarillo por fuertes vientos que abarca los departamentos de: Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Villa Paranacito, Gualeguay y Victoria. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 14 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada mayormente nublada y ventosa.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados. Allí también se prevé cielo mayormente nublado con fuertes vientos por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados.