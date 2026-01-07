El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que desde este miércoles llega un frente inestable con elevada nubosidad y posibilidad de lluvias. El mal tiempo se extenderá hasta el sábado.

Se prevén días con elevada inestabilidad en Gualeguaychú. También se anticipa un descenso de temperaturas. Además, se indica que el día con mayor probabilidad de tormentas es el viernes.

El SMN emitió un alerta para el viernes de mañana y tarde. Rige en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.