El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que continúan las malas condiciones del tiempo este lunes 6 de abril en Entre Ríos y la región. Rigen alertas amarillos y naranjas en toda la provincia.

Se prevén lluvias y tormentas durante toda la jornada, con variaciones según las zonas. Se prevé que las precipitaciones comiencen a debilitarse este martes, aunque continuará inestable y con viento sur.

Recién para el miércoles ya no se anuncian lluvias, aunque la nubosidad continuaría elevada en gran parte de la provincia. Las temperaturas seguirán bajando y se prevén mínimas de 14, 15 y 16 grados.

Alerta amarillo:

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta naranja:

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual.