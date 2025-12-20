Tras un viernes con temperaturas muy elevadas, Gualeguaychú se encuentra bajo alerta amarillo y naranja por tormentas para este fin de semana. El pronóstico indica que las lluvias comenzarían durante la madrugada del sábado y podrían registrarse fenómenos intensos, con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas podrían dejar abundante caída de agua en cortos períodos, con ráfagas que alcanzarían los 70 km/h, lo que genera condiciones propicias para anegamientos temporarios y complicaciones en la vía pública.

En el resto de la provincia de Entre Ríos, gran parte del territorio también permanece bajo alerta amarillo y naranja. Las zonas más afectadas podrían registrar elevados valores de precipitación acumulada, con tormentas de variada intensidad a lo largo del sábado. Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos severos.