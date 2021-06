Alerta por barbijos truchos del Conicet: cómo identificarlos para evitar la estafa

“No todo pasa por lo económico sino por la salud, no se trata de una remera, no se puede jugar con la salud de la gente, el que se anima a hacer eso no tiene perdón de dios”, agregó.

Por otra parte, Gontmaher resaltó que la falsificación se realizó sobre los tapaboca de color lila y, no así sobre el nuevo “Atom Black”. “Es una nueva versión, la hicimos negra a pedido de la gente porque hoy se ha transformado en una especie de prenda y la querían así pero este modelo solo se vende por la página web, todo lo que está a la venta que sea negro lo hacemos nosotros, no hay de estos barbijos en las redes sociales y si los hay son truchos”, indicó.

Sobre los “Atom Protect”, el dueño de Kovi aseguró que “no es un barbijo sino una pieza de ingeniería con iones que desactivan el coronavirus pero está por encima porque filtra y protege de todo lo que venga desde afuera al tiempo que impide que salga”.

Y agregó: “La tela verde de adentro elimina bacterias y hongos y es por eso que no guardan feo olor a pesar de que haya sido usado toda una jornada laboral”.

Las diferencias entre el tapaboca original y las imitaciones

Entre ambos productos se pueden observar diferencias en el tamaño, la doblez, la textura, los elásticos, entre otras cosas. A su vez, los venden sueltos y no en el packaging original.

La cuenta de Instagram de Atom Protect describe cuáles son las características oficiales del producto:

- Color en tonalidades lila

- Diseño actual lila con estampa en gris oscuro y elásticos redondos o planos

- Edición limitada de color negro.

Los "truchos" o adulterados, en cambio, pueden variar en color, tamaño y textura de los materiales.

La primera tanda de producción fue de color celeste con estampa azul. “No se fabrica más”, remarca la cuenta.

La segunda tanda de producción fue de color lila con estampa azul, otra combinación que tampoco se fabrica más.

EL CASO

Hay cinco personas detenidas "y 50 mil barbijos que no van a estar poniendo en riesgo la salud de la gente", indicaron los investigadores. Además secuestraron armas de fuego.

En el marco de una causa que investiga la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián, se llevaron a cabo 11 allanamientos simultáneos en distintas propiedades de CABA y Pcia. de Buenos Aires, que se dedicaban a la fabricación, distribución, almacenamiento y venta al por mayor y menor de barbijos apócrifos Atom Protect con el logo del Conicet y sin autorización ni cumplimiento de las medidas exigidas por la ANMAT. También se requisaron 7 vehículos vinculados al circuito ilegal de maniobras realizadas por la organización. Los allanamientos fueron otorgados por el Juez Carlos Aostri, titular del Juzgado PCyF 19 y, vía exhorto, por el Juzgado de Garantías 1 de la Matanza, a cargo de la Dra. Mary Mabel Castillo.

La causa se inició de oficio cuando el fiscal Rolero Santurián tomó conocimiento de la venta de barbijos truchos Atom Protect y llamó a declaración testimonial a la gerenta de la empresa fabricante de los barbijos del CONICET, que se constituyó como denunciante en la causa y aportó información respecto de los procedimientos de elaboración y distribución de los barbijos originales, así como de la calidad de los materiales utilizados.