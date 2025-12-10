Las autoridades de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate confirmaron 37, 11 y cuatro heridos, respectivamente, según la agencia de noticias Kyodo. El temblor alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica nipona de siete niveles en el noreste del país, detalló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).

El potente movimiento telúrico llevó a la JMA a emitir alertas de tsunami para la prefectura de Iwate y partes de las de Hokkaido y Aomori. Varios puertos confirmaron la llegada de olas de tsunami, con el puerto de Kuji, en Iwate, registrando una ola de 70 centímetros.

Más de 300 colegios permanecieron cerrados el martes en las prefecturas de Aomori, Hokkaido, Fukushima, Iwate y Miyagi. La mayoría de ellos volvió a abrir sus puertas este miércoles, salvo aquellos dañados por el sismo.

¿Qué es la alerta por megaterremoto?

Poco después del sismo, la agencia meteorológica emitió una alerta por un posible megaterremoto a lo largo de la zanja situada frente a la costa pacífica del noreste de Japón. El aviso abarca áreas desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba, y es el primer de su tipo emitido para la región desde que se introdujera la categoría de alerta por megaterremotos en diciembre de 2022.

Puede interesarte

Funcionarios meteorológicos recomendaron a la población permanecer vigilante durante la próxima semana, aunque sin requerir una evacuación preventiva.

En los últimos minutos del miércoles, otro sismo con una magnitud preliminar de 5,9 en la escala de Richter sacudió nuevamente la prefectura de Aomori, en el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, la cual agregó que no se emitió ninguna alerta de tsunami para este evento.

El temblor se produjo a las 23:52 hora local frente a la costa de Aomori en el Pacífico, a una profundidad de 30 kilómetros, y alcanzó una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa de 7 en la localidad de Gonohe, en Aomori, señaló la JMA.

El epicentro del sismo del miércoles se localizó a 40,9 grados de latitud norte y 142,8 grados de longitud este. La noche del lunes, el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió la misma región, alcanzando una intensidad superior a 6 en la escala sísmica japonesa de 7 en algunas zonas de Aomori.

Fuente: APFDigital