Un choque entre vehículos de transporte de carga se registró en las últimas horas sobre la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 103, según los primeros datos trascendidos sobre el hecho.

Hasta el momento, no se han precisado detalles oficiales sobre las circunstancias o la mecánica en la que se produjo la colisión.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas confirmaron la intervención de sus dotaciones en el lugar, aunque resta determinar el número exacto de camiones involucrados.

En cuanto a las consecuencias del siniestro, las autoridades aún no han brindado información confirmada respecto a la existencia de personas heridas.

Asimismo, se aguarda el parte oficial para saber si la circulación por la arteria nacional presenta restricciones o si el tránsito se encuentra interrumpido de forma preventiva mientras trabajan los equipos de emergencia.