El año arrancó de la peor manera en lo que respecta a la seguridad vial en las rutas nacionales y provinciales de Entre Ríos. Su pésimo estado y falta de mantenimiento, sumado a las negligencias al volante ya causaron al menos 24 fallecimientos en lo que va de enero, en base a datos extraoficiales recapitulados por los medios de comunicación.

Desde la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú, que engloba la Dirección de Tránsito remarcaron su preocupación por estas cifras, y marcaron la responsabilidad principalmente en quienes conducen. “En Entre Ríos tenemos 24 fallecidos en enero, en rutas nacionales y provinciales, es alarmante, uno puede argumentar que la infraestructura vial no está en condiciones, que puede ser una parte, pero el porcentaje mayor es el incumplimiento a las normas”, manifestó el titular de la agencia Esteban Izaguirre.

En este aspecto, planteó que “hoy está de moda viajar a Brasil o hacer un viaje largo y van 6 o 7 horas continuas, sin parar, eso es como ir alcoholizado, el sueño hace perder los reflejos y el sentido de alerta. En cada hecho hay circunstancias distintas, hay víctimas y victimarios, pero yo como conductor tengo la responsabilidad de circular con ese vehículo en condiciones y como marca la ley. También con un descanso de 10 o 15 minutos cada 2 o 3 horas. Hay que despabilarse, resetear el cerebro. No hay que conducir con miedo, pero si alertas, hay que tratar de evitar viajar a oscuras, no cruzar por lugares que no se debe”.

Por otra parte, en lo que respecta al tránsito adentro de la ciudad, calificó al verano como “muy conflictivo con los siniestros viales”, ya que “tenemos un alto porcentaje de los siniestros con lesiones, algunas graves, pero por ahora en la ciudad no ha habido fallecidos, el año pasado terminamos con dos que perdieron la vida por conducción temeraria de motovehículos, que los utilizan para hacer destrezas, y estamos trabajando fuertemente con la policía departamental, con el jefe de operaciones que viene ocupándose de esta temática. Este año se pudo resolver con allanamientos lo que pasó en Navidad, cuando dos personas iban en contramano por la calle Urquiza frente al hospital. Estos jóvenes terminaron con las motos secuestradas. Ahora surgió un nuevo video de una de estas persona haciendo willy por el puente Méndez Casariego, así que esas pruebas se van a aportar a la Fiscalía para probar la conducción temeraria”.

Igualmente, valoró que “el mensaje ha servido porque se ha bajado la conflictividad con estos chicos, pero algunos siguen insistiendo. El último hecho de este tipo que tuvimos fue uno de un adolescente que venía haciendo destrezas en la zona del Puerto y chocó a un perro y lo mató. Si estas personas quieren evadir estas leyes urbanas está el código penal, es muy importante que se cumplan las normativas, todas las personas tienen derecho a circular tranquilas. Entonces, aquellas que no lo hagan deben ser sancionados con una contravención o con el código penal según corresponda”.

El funcionario también recordó que “después tuvimos un siniestro con un auto que chocó a una moto y se dio a la fuga, hoy con las cámaras de seguridad es más fácil identificarlo, entonces el que cometa un acto de este tipo es muy difícil que salga impune”.

En ese sentido, acerca del centro de monitoreo que se iba a poner en marcha, explicó que “venimos trabajando en los recursos materiales, se instalaron los sistemas, la conectividad, todo con personal propio de Informática, que es muy importante ya que si el día de mañana hay una falla se puede solucionar rápidamente. El intendente está trabajando arduamente para tratar de resolver lo del recurso humano porque la Policía está muy complicada en ese aspecto. Tenemos 400 cámaras y se le van a anexar 300 más por el presupuesto participativo, se va a resolver dentro de poco”.

Con respecto a las cámaras en los semáforos, adelantó que “estamos en la última etapa, personal de tránsito está trabajando en la señalización, que es muy importante. Va a haber una línea de detención, que determina que si se pone en amarillo y estoy por detrás de esa línea tengo que detenerme, de igual forma el sistema solamente va a capturar al que viola la luz roja cuando pase esa línea, en ese momento la cámara toma la imagen. Lo importante de este tema y, del radar que se está colocando en el Acceso Sur, es que no se transgredan las normas. En tres semanas estaría resuelto”.

Sobre el radar en el Acceso sur, detalló que “las señaléticas de las velocidades tuvimos que adquirirlas a través de un tercero porque no tenemos material reflectivo, por el tema de la velocidad. Cuando uno ingresa al acceso tiene que hacerlo a 80 km/hs, y en la zona del radar a 60 km/hs. Va a estar debidamente identificado, la directiva es que haya un preaviso para que no se vean sorprendidos”.

Bajaron las alcoholemias positivas

Por otra parte, al respecto de los controles de alcoholemia, marcó que “bajó la cantidad de personas que dieron positivo, es un dato que muestra que la gente está entendiendo las sanciones pecuniarias que tiene, que son altas, hoy en día pueden llegar hasta el $1.700.000. Además, quienes quieran evadir los controles, el juez de falta le aplicará la máxima sanción, porque una persona que se niega se presume que está alcoholizada, y como no se sabe cuánto alcohol tiene en sangre se le toma la máxima”.

“La mayoría de las alcoholemias positivas se están dando menor a un gramo, lo que muestra también que las personas siguen consumiendo a la hora de conducir, pero tiene miedo ya de seguir tomando”, opinó.

En Gualeguaychú continuará la educación vial

Finalmente, con respecto al DNU de Milei que quitó la obligatoriedad de la educación vial en las escuelas, Izaguirre se diferenció de esa postura y dejó en claro que “nosotros vamos a continuar, es importantísima la educación vial para la seguridad. Educación vial para los chicos y sanciones para los grandes”.

Gestionan las garitas de seguridad

El funcionario describió el estado de situación de las garitas que, de las 5 anunciadas, por el momento sólo hay una en funcionamiento en la zona norte: “Hay 5 oficinas de seguridad que ya están instaladas, son conteiner equipados como oficinas, y el intendente está trabajando mucho en ese tema, 2 o 3 las va a ocupar personal de Gendarmería, son cuestiones que también tienen el escollo de la falta de recursos humanos. También se está hablando con el Ministerio de Seguridad de Nación, de la Provincia, es un trabajo que se está haciendo, ya que el personal tiene que estar disponible las 24 horas y los 365 días del año. Es una herramienta muy beneficiosa para el vecino, para que se sienta seguro”.

Finalmente, sostuvo que “hay varias zonas complicadas, igualmente Gualeguaychú es una sociedad segura, la policía puede recorrer, entrar y salir de cualquier lugar. Pero sí hay zonas en donde hay más hechos delictivos, por eso se está trabajando en las instalaciones de estas oficinas. Tenemos que seguir trabajando con los vecinos, es la primera gestión que tiene un área de Seguridad, sin que sea competencia directa de la Municipalidad, entonces tenemos la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos, por eso la ley de reiterancia tiene que salir en Entre Ríos, aquella persona que cometió diez delitos seguidos tiene que estar presa, no puede ser que ande libre hasta que haya una condena firme. Son personas que la policía tiene identificadas, pero que a veces tienen las manos atadas para resolver”.