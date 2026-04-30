El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N°805, correspondiente a la SE 15 de 2026, marcó un cambio de tendencia para la provincia y la zona Centro. Tras haber atravesado los primeros dos meses del año en niveles de "seguridad", los datos de vigilancia clínica y de laboratorio confirman una reactivación de los virus respiratorios, con la Influenza a la cabeza.

El informe oficial destaca que el comportamiento estacional de este año muestra un quiebre reciente: "En 2026, las detecciones de influenza se mantuvieron estables hasta la SE9, desde la SE 10 se registra un aumento, tanto en el número de casos, como en el porcentaje de positividad". Este fenómeno ha sacado a la región de la zona de confort epidemiológico, elevando la preocupación en los centros de salud entrerrianos.



Aunque el reporte indica que el brote comenzó inicialmente en el Noroeste y el Sur del país, la curva de contagios se desplazó rápidamente hacia el área central. Según detalla el cuerpo del informe, "se evidenció una tendencia ascendente en las detecciones en el resto de las regiones del país", consolidando a la Influenza como la principal causa de consulta médica por encima del SARS-CoV-2 y otros virus.

El análisis de los corredores endémicos —la herramienta que compara la situación actual con los últimos cinco años— arroja datos de alerta para la zona: "Las notificaciones de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) se mantuvieron dentro de niveles de seguridad en las primeras 9 SE, con un ascenso posterior hasta la SE 11, donde se ubicó en niveles de alerta".



En cuanto a la gravedad y el perfil de los pacientes en Entre Ríos y el resto del país, el BEN especifica que la ocupación de camas por causas respiratorias está vinculada a edades muy marcadas. "Las detecciones positivas para influenza predominaron en adultos mayores y personas de 45 a 64 años", mientras que en el caso del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el impacto es crítico en la primera infancia: "El mayor número de casos se registró en menores de 5 años, particularmente en los niños menores de 1 año".

En lo que va de 2026, el sistema de salud ya ha tenido que lamentar consecuencias fatales. "En lo que va del año, se registraron 3 fallecimientos con diagnóstico de influenza", advierte el documento, subrayando que no se registraron muertes por COVID-19 en la última semana analizada.



Ante el panorama de ascenso de casos, las autoridades sanitarias instan a la población entrerriana a reforzar la prevención. El informe recalca la importancia de la vacunación antigripal, especialmente para el personal estratégico, embarazadas, mayores de 65 años y niños.

Asimismo, se enfatiza una medida clave para cortar la transmisión comunitaria: "Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre".

Fuente: APFDigital